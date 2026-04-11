I fischi dei tifosi, La Nazione: "Non è piaciuto l'applauso di Vanoli"
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La Nazione dedica spazio alla frustrazione dei tifosi viola che, dopo una partita intera passata sostenere a gran voce la squadra, ha fatto partire i fischi. Aumentati quando ad applaudire la gente è arrivato anche Paolo Vanoli. Un plauso veloce il suo, prima di voltarsi e rientrare negli spogliatoi. È piaciuto poco anche quello, con gli insulti che si sono moltiplicati. C’è chi ha avuto modo di esternare il proprio dissenso, in modo molto civile, anche al ds Paratici, che all’uscita dallo stadio si è intrattenuto brevemente con alcuni tifosi prima di salire sul pullman. Contro la Lazio - si legge - capiremo che aria tira dal punto di vista del clima fra i tifosi.
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