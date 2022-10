DRAGO, La Spezia? Sono stato bene anche a Firenze

Così l'ex portiere viola, ora allo Spezia, Bartlomiej Dragowski intervistato da Il Secolo XIX: "Volevo tornare subito a giocare, quando ho saputo della possibilità di approdare allo Spezia non ci ho pensato due volte. Mondiale? Di sicuro per essere presi in considerazione fondamentale avere visibilità, spero di essere confermato in lista anche se non mi illudo di poter giocare. Idoli? Ogni generazione ha i suoi, da bimbo ammiravo Boruc. Ma ora anche portieri italiani, come Donnarumma. È più giovane di me, però lo seguo da quando aveva 16 anni, ora è un top mondiale. Da avversario è davvero impressionante. Qatar? Quasi impossibile che io gochi, perché Szczesny è il numero uno indiscusso, ex Arsenal, ex Roma ora Juventus, io sono consapevole del mio ruolo in Nazionale poi chissà. Zurkowski, Kiwior, Reca? Mi trovo benissimo con loro, ma anche con il resto della squadra, Siamo un gruppo fantastico, ci alleniamo in un clima di sana competizione. La Spezia? Mi trovo molto bene, la città mi piace, abito nei dintorni con la famiglia, c'è il mare vicino e si vive davvero bene, a dir la verità mi sono trovato bene anche a Firenze ma mia moglie sta meglio quando vede il mare".