CORSPORT, Viola, altro match point. Ma la condizione...

Il Corriere dello Sport analizza la situazione per quanto riguarda la corsa all'Europa. La Fiorentina ha un altro match point dopo quello buttato contro la Sampdoria e, se batterà la Juventus, giocherà una delle due coppe. La squadra di Italiano però non potrà contare su una buona condizione visto che ha perso 4 delle ultime 5 partite, subendo 11 gol. Il problema, paradossalmente, potrebbe essere rappresentato dall'unica vittoria, visto che è mancato il colpo del 3-0 alla Fiorentina per portare gli scontri diretti a suo favore.