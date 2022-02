CORSPORT, Piatek asso di Coppa. E con la Dea...

Krzysztof Piatek nel 2019 affondò con una doppietta il Napoli e regalò al Milan le semifinali, adesso spera di fare lo stesso in una nottata indimenticabile con la Fiorentina. Il Pistolero giovedì sarà probabilmente titolare al posto di Cabral in una competizione che gli regala spesso gioie: sono già 10 i gol messi a segno in 8 partite per lui in Coppa Italia con una media di una rete ogni 62'. Vlahovic è il passato, Cabral il futuro, ma Piatek può essere il presente visto che conosce già il calcio italiano ed ha già 20 giorni di allenamento in più del brasiliano sulle gambe con i nuovi compagni.

L'Atalanta, insieme al Napoli, è una la vittima preferita del polacco tra quelle attualmente in A, avendo già fatto centro 3 volte in 2 partite contro di lei. Tutta Firenze tifa per lui e per la sua grande voglia di tornare a fare la differenza con il passaggio del turno in ballo, così come l'attendibilità di tutto il reparto offensivo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.