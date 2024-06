CORR.SPORT-STADIO, Viola alza l'offerta per Retegui

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio riporta un'offerta per Mateo Retegui alzata ancora dalla Fiorentina. Troppo alta la richiesta da 30 milioni del Genoa per la punta impegnata con l'Italia di Spalletti, ma il club viola prova ad alzare la sua offerta a venti milioni più bonus, salendo dai venti milioni compresi bonus prospettati finora secondo il quotidiano. Oltre non si andrà, ma la società di Commisso considera questa un'offerta di tutto rispetto per un giocatore non di prima fascia.