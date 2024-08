CORR.SPORT-STADIO, Quattro acquisti per i viola, i nomi

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio è sicuro: la Fiorentina si prepara a provare a chiudere quattro colpi in questa ultima settimana di mercato. Palladino ridisegna la sua Fiorentina attraverso i giocatori che potrebbero rinforzare la rosa, tra cui Milan Djuric come sostituto di Moise Kean: per ora non c'è trattativa col Monza, scrive il quotidiano, ma Palladino lo stima e potrebbe partire per meno di 2 milioni. A centrocampo è Arthur Melo l'opzione da tenere in piedi fino agli ultimissimi giorni di mercato, anche se la Fiorentina valuta altri nomi tra cui i vari Lovric, Bove e Casadei.

Per quanto riguarda la difesa, resta in piedi la pista Modibo Sagnan del Montpellier, per una cifra attorno ai 6 milioni di euro, così come lo svincolato Joel Matip. Più complicati invece Senesi e Sutalo perché costerebbero attorno ai 20 milioni di euro, cifre fuori budget.