CORR.SPORT-STADIO, Il prossimo obiettivo di Kean

Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola celebra Moise Kean e il suo strabiliante inizio di stagione. Dopo aver lasciato spazio a Kouame in Conference League, l'attaccante italiano è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell'attacco della Fiorentina che sfiderà l'Inter al Franchi. "Chi se l’aspettava Moise Kean a livelli verticistici? Forse nemmeno lui", scrive il quotidiano che aggiunge come la fiducia ricevuta a Firenze sia stata fondamentale per la sua esplosione.

L'obiettivo ora è arrivare alla doppia cifra in campionato già a partire dal big match contro l'Inter visto che con la rete a Como è arrivato a 9 in Serie A, a cui vanno comunque aggiunti anche i 3 gol segnati in Conference. L'altro obiettivo? Raggiungere e superare il record di gol in stagione: 13, quando Kean giocava al PSG.