CORR. SPORT, Oggi con un significato speciale

Una coppa, la Conference League, che a Firenze potrebbe fare la differenza. I tifosi lo sentono, e oggi, la Fiorentina, contro il Sivasspor, cercheranno di ottenere il passaggio ai quarti di finale. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport questo possibile traguardo sarebbe un successo dell'era Commisso. I tifosi viola, eccezion fatta per i 20 eroi che saranno presenti allo Stadio "4 settembre", saranno lontani, lontanissimi fisicamente, ma con il cuore e la testa tutti lì a Sivas, in Anatolia centrale, distante in linea d'area oltre duemila chilometri da Firenze. Ed è chiaro che la partita di oggi assume un significato speciale (i quarti in una coppa europea mancano dal 2014-15): la voglia di una città e di un popolo intero di tornare protagonisti anche in Europa.