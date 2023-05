CORR. SPORT, Nuova aria per Jovic: titolare a Praga?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sui centravanti in casa Fiorentina. A partire dalla sfida di oggi contro la Roma, Vincenzo Italiano, seppur ruotando molti giocatori, comincerà ad effettuare le prime prove in vista del West Ham. In primo piano il ballottaggio tra Jovic e Cabral. Il serbo, salvo sorprese, nelle prossime due partite giocherà più minuti rispetto al brasiliano, e per convincere mister Italiano ha un solo modo: essere incisivo, trasformare la fiducia in un punto a proprio favore. E se le cose dovessero andare bene, ecco che le possibilità di vederlo titolare a Praga salirebbero.