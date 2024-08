CORR SPORT, Da Gud al portiere: il punto sul mercato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Punto sul mercato gigliato da parte del Corriere dello Sport-Stadio che sottolinea come quella che inizia oggi sia una settimana decisiva per i viola che vogliono provare a chiudere alcune trattative. Su tutte quella per Albert Gudmundssn. Gli ultimi incontri sono stati positivi e dall'entourage del calciatore filtra ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione. La dirigenza gigliata ha formulato al Genoa un'offerta di prestito oneroso a 5 milioni di Euro con obbligo di riscatto condizionato fissato a 20 milioni. In un paio di giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. Slegata dall'islandese è la situazione Nico Gonzalez. La Fiorentina vorrebbe chiudere per il classe 1997 del Genoa e poi concentrarsi sulla cessione, valutando tutte le offerte sul tavolo, per l'argentino. Al momento sul giocatore in Italia ci sono l'Atalanta, pronta a presentare un'offerta da 28-30 milioni, e la Juventus che potrebbero inserire nell'affare un giocatore apprezzato dai gigliati come McKennie.

A centrocampo continuano ad oltranza le trattative tra la Fiorentina e l'entourage di Tanner Tessmann. Con il Venezia è tutto fatto per una cifra intorno ai 6 milioni e il mediano americano spinge per iniziare la sua nuova avventura a Firenze. L'obiettivo della Fiorentina è far abbassare le pretese ai procuratori dello statunitense. Con la Roma che ha abbassato le sue pretese, da 20 a 12-13 milioni di Euro, da tenere d'occhio il nome di Bove.

Capitolo portieri. La Fiorentina, su indicazione di Raffaele Palladino, punta ad inserire un estremo difensore tecnicamente dotato. Per questo il profilo più seguito è quello di David De Gea. Lo spagnolo è svincolato e se accettasse di trasferirsi a Firenze dovrebbe ridursi l'ingaggio. A fargli spazio, anche solo perché più appetibile sul mercato rispetto a Christensen, potrebbe essere Pietro Terracciano.