CORR. SPORT, Bianco &Co.: i talenti in casa ACF

Non solo Bianco e Di Stefano, che i tifosi viola hanno già potuto ammirare rispettivamente in due occasioni ciascuno. L'esterno, che in Primavera sta scalpitando per avere presto spazio tra i più grandi, rispetto al compagno centrocampista che è in pianta stabile in prima squadra, porta dietro di se una lista di talenti che in futuro potrebbero definitivamente sbocciare con la maglia della Fiorentina addosso. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, in attesa del tanto voluto Viola Park, giovani come Martinelli (classe 2006), passando per i centrali difensivi Lucchesi e Krastev, per poi arrivare al regista Amatucci e al bomber Sené, potrebbero essere senza ombra di dubbio il futuro di questa Fiorentina. In attesa che nel frattempo venga concessa loro l'occasione di respirare l'aria dei grandi.