CORR. FIO, Viola ko: gara sottovalutata o braccino?

Il Corriere Fiorentino approfondisce il momento complicato della Fiorentina. Come riporta il quotidiano, è stata ieri la giornata più complicata perché se è vero che già dopo la partita di Marassi tutti erano consapevoli del danno, solo a mente fredda hanno capito quanto dolorosa sia stata la legnata rimediata dalla Sampdoria. L'unica cura è quella di battere la Juventus e guadagnarsi ugualmente il pass per l'Europa, anche perché nessuno si aspettava una sconfitta a Genova. Molti dirigenti viola sostengono che, vista la poca abitudine a lottare per certi obiettivi, a molti giocatori sia venuto il braccino, ma un'altra spiegazione può essere la sottovalutazione dell'impegno e questa sarebbe una motivazione ben più grave. Considerazioni affrontate ieri in un confronto tra squadra, dirigenti e staff tecnico voluto da Barone che, intorno alle 8:30 ha riunito tutti: "Nessuna strigliata", è il messaggio fatto trapelare dal club anche se, chi si aggirava nei dintorni del centro sportivo - scrive il quotidiano - giura di aver sentito le urla del direttore generale fin dall'esterno del parcheggio, mentre Pradè ha tenuto un profilo più soft.

