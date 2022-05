VIOLA, Toni accesi al cs dopo il ko con la Samp

Animi tesi e scossi in casa Fiorentina dopo la sconfitta di ieri in casa della Sampdoria, il pesante 4-1 che rende più complicati gli ultimi 90’ in ottica Europa. Secondo quanto appreso da FV, stamattina era prevista la convocazione del gruppo squadra alle ore 10 ma è stata anticipata straordinariamente alle 8:30.

Un richiamo valevole per tutti: squadra, allenatore, staff e anche dirigenza. Il clima - stando a quanto raccogliamo - era molto acceso, le urla sono arrivate fino a fuori il Centro Sportivo. Lunghi colloqui tra le varie parti, con Pradè e soprattutto Barone che hanno riservato parole dure alla squadra prima dell’allenamento. La dirigenza ha sottolineato la delusione per l'inatteso calo espresso in queste ultime partite, soprattutto quella di ieri, sulla carta match point decisivo per il ritorno in Europa dopo 5 anni di assenza.