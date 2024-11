CORR. FIO., Si riparte. A Como per 7° vittoria di fila

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina riprende il suo cammino in Serie A da Como. Una trasferta che, come sottolineato anche dal Corriere Fiorentino, ha un solo obiettivo per i viola: vincere per arrivare a pari punti con l'Inter in vista della super sfida di domenica prossima al Franchi. Prima di pensare ai nerazzurri però i ragazzi di Palladino dovranno rimanere concentrati sulla trasferta contro i lariani di Fabregas. Fino ad adesso i dubbi sulla tenuta mentale dei gigliati sono sempre stati spazzati via da ottimi risultati, oggi però c'è un'altra incognita: il rientro dallo stop causa nazionali. È vero che i viola, dopo un tour de force di tre settimane, avevano bisogno di tirare il fiato, ma è altrettanto vero che fermarsi quando tutto funziona può essere deleterio.

Intanto per Palladino sono arrivate buone notizie dall'infermeria con il rientro di Cataldi, in dubbio per una maglia da titolare in mediana, e il rientro in gruppo di Gudmundsson per gli ultimi due allenamenti. L'islandese oggi è rimasto ai box ma contro l'Inter dovrebbe tornare tra i convocati. L'obiettivo è il settimo successo consecutivo in campionato per aprire al meglio un altro periodo, fino a fine anno, ricco di impegni tra Serie A e coppe. Per raggiungerlo il tecnico campano si affiderà alla sua "Fiorentina tipo" con De Gea in porta, linea difensiva composta da Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens, con Adli e uno tra Cataldi e Bove in mediana. Proprio la posizione dell'ex Roma è l'unico dubbio di formazione che Palladino si è portato dietro fino ad oggi. Se il classe 2002 agirà a centrocampo, sull'out di sinistra ci sarà spazio per Sottil, mentre, se Palladino inserirà Cataldi dal primo minuto, allora Bove partirà dalla corsia mancina dell'attacco viola. Reparto offensivo dove, al di là del dubbio Bove-Sottil a sinistra, ci saranno Beltran e Colpani a supporto di Kean.