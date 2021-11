CORR. FIO, PIF bussa ai Viola. Per il momento...

PIF, dopo aver rilevato il 10% del Newcastle, sta pensando ad investire nel calcio italiano e potrebbe così bussare alla porta di Rocco Commisso e della Fiorentina. Il presidente del fondo arabo, Mohammad bin Salman Al Sa'ud, è stato accusato in un rapporto dell'Onu dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi ed ha dovuto superare più di un problema anche per rilevare il club inglese, ma oggi sarebbe attirato da storia e tradizione del pallone nostrano. Il presidente viola si è da sempre schierato contro i fondi che volevano entrare a far parte di questo sport, ma stavolta, almeno per ora, non è arrivato nessun commento alla notizia dalla Fiorentina. Contatti reali non ce ne sono stati, soltanto qualche apprezzamento, ma è pur sempre un inizio. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.