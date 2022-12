CORR. FIO., Muro viola per Amrabat. E Commisso...

Tante sono le squadre che stanno cercando Sofyan Amrabat, molte di queste (Liverpool, Tottenham) potrebbero presentarsi alla porta della Fiorentina con una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Di conseguenza, visto che la società viola non ha alcuna intenzione di cedere l'ex Verona, per farlo rimanere serviranno un adeguamento dell’ingaggio ma anche soprattutto un progetto ambizioso. E potrebbe essere proprio Rocco Commisso, di ritorno a Firenze nei prossimi giorni, a voler parlare in prima persona col giocatore per cercare di trovare un accordo definitivo con il centrocampista marocchino.