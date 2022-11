CORR. FIO., L'ultimo tour de force prima della sosta

All'interno delle pagine dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino viene messo in evidenza l'ultimo tour de force a cui è chiamata la Fiorentina prima della lunga sosta dei Mondiali. Sette giorni di fuoco, con tre partite cruciali. Dopo sfatato il tabù che riguardava le vittorie lontane dal Franchi in campionato, per Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi è arrivato il momento di trovare costanza di rendimento e di risultati. A partire dalla sfida di domani contro la Sampdoria, che rappresenta un nuovo banco di prova, anche perché intanto a Genova il tifo si sta mobilitando. I gruppi della curva si sono infatti dati appuntamento tre ore prima del fischio d’inizio della partita, e il clima sugli spalti sarà sicuramente di grande sostegno.