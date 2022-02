CORR. FIO, In città si pensa solo alla Juve. Ma prima...

La Fiorentina ha organizzato ieri al centro sportivo una maxi grigliata per passare il pranzo tutti insieme davanti ad un asado fumante: il miglior modo per fare il pieno di energie e per compattarsi ulteriormente in vista del doppio impegno che peserà molto sulle ambizioni dei viola. Come riporta il Corriere Fiorentino, è normale che i tifosi pensino solamente alla partita contro la Juventus di mercoledì, ma Italiano e i suoi devono serrare le fila e isolarsi, visto che è ancora in corsa su entrambi i fronti e prima ci sarà il Sassuolo.