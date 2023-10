CORR. FIO., Il commento: "Cagliari avversario perfetto"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Di seguito un estratto del commento di Ernesto Poesio, dalle pagine del Corriere Fiorentino, sulla partita di questa sera tra Fiorentina e Cagliari: "Inizia stasera una settimana importante per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Tre partite in 6 giorni, tre gare a difficoltà crescente in cui la rotazione e la gestione dei giocatori sarà fondamentale per recuperare terreno nel girone di Conference e allo stesso tempo non perderlo in campionato dove i viola hanno la grande occasione di restare nelle zone altissime della classifica.

E il Cagliari non può che essere l’avversario migliore. Anche perché la Fiorentina sta iniziando ad accusare acciacchi (tra infortuni e affaticamenti) e l’allenatore avrà bisogno di tutta la rosa a disposizione per arrivare tra una settimana a Napoli a giocarsela contro i campioni d’Italia che appaiono in netta ripresa di gioco e di fiducia".