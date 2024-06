CORR.FIO, Il caso Beltran: rischia di tornare a settembre

FirenzeViola.it

Come riporta il Corriere Fiorentino oggi in edicola, per Lucas Beltran si prospetta un'altra estate particolare. L'attaccante argentino salterà con tutta probabilità il ritiro estivo della Fiorentina, ma non solo.

Il "Vikingo" parteciperà infatti con l'Under 23 dell'Argentina all'Olimpiade in programma dal 24 luglio al 9 agosto, mentre la Serie A inizierà nel weekend del 17-18 agosto: considerando almeno qualche giorno di vacanza, Beltran rischia di saltare le prime 3 partite in campionato e gli spareggi di Conference League, per poi rientrare subito dopo la sosta per le Nazionali di inizio settembre. Tutto un altro scenario, ovviamente, in caso di eliminazione anticipata dell’Argentina, con i tempi di rientro del numero 9 viola che andrebbero sensibilmente ad accorciarsi.