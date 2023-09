CORR. FIO, Calvario Mina: problemi in difesa per Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Nel 2018/19 Yerry Mina mise insieme soltanto 15 presenze tra campionato e coppe a causa di un guaio al piede e di un fastidio muscolare alla coscia. L’anno dopo invece (il migliore), nonostante qualche problema qua e la il difensore colombiano riuscì a giocare 33 partite, segnando due reti. Tutto sommato positiva anche l’annata 2020-21 (29 presenze), anche se pure in quella stagione non mancò uno stop per un infortunio al polpaccio. Il calvario vero insomma, è iniziato nel 2021-22: soltanto 14 gare giocate e stagione quasi completamente saltata proprio per un guaio molto serio alla coscia. E così siamo all’anno scorso: bruttissimo infortunio alla caviglia, e la miseria di 8 presenze. Se è vero che la storia dovrebbe insegnare qualcosa insomma, qualche indizio per capire che contare su un Mina sempre e comunque disponibile era come minimo un azzardo c’era. Ed infatti, puntuale, è arrivato lo stop.

Immagini che non lasciano grande spazio all’ottimismo e non a caso dal Sudamerica hanno subito parlato di circa un mese di stop. Ipotesi credibile, anche se per sapere qualcosa di più preciso bisognerà aspettare gli esami a cui il centrale si sottoporrà oggi. Di certo c’è che per la Fiorentina si tratta di un problema serio visto che, e così torniamo al punto di partenza, in estate la società per un motivo o per l’altro non ha voluto o potuto acquistare il difensore centrale (possibilmente di piede mancino) tanto richiesto da Vincenzo Italiano. Questo quanto scrive questa mattina il Corriere Fiorentino.