COR. SPORT, Viola, oltre il danno c'è pure la beffa

La brutta sconfitta contro il Bologna ètema fondamentale nelle pagine odierne del Corriere dello sport, che analizza la partita. Oltre il danno, la beffa. Infatti a Vincenzo Italiano non è bastata la sconfitta, ma ci sono anche gli infortuni di Dodò e Sottil da valutare e il rosso a Igor. Adesso sarà importantissimo per i viola vincere ad Istanbul, nonostante le avversità. Il mister Vincenzo Italiano, continua il quotidiano, ha mostrato poi tutta la sua delusione per essersi fatto rimontare: "Dopo aver sbloccato la partita non pensavo di perdere una gara del genere: abbiamo dormito su due palloni buttati in avanti che ci sono costati punti pesanti"