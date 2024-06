COR.SPORT, Viola incontrerà gli agenti di Lucca e Retegui

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport-Stadio, oggi in edicola, tratta i principali nomi che riguardano il mercato della Fiorentina. In attacco la prima scelta rimane Mateo Retegui, valutato 30 milioni dal Genoa. Il nodo rimane la richiesta onerosa del club rossoblù che forse può essere attenuata con l'inserimento di un pacchetto di bonus legato alle prestazioni di Retegui nel corso della sua potenziale nuova avventura a Firenze. Sempre che il Genoa non decida di blindarlo definitivamente - si legge -. Nei prossimi giorni il club di Commisso incontrerà anche l'agente di Lorenzo Lucca, centravanti dell'Udinese. Beppe Riso, il procuratore in questioni, discuterà i margini dell'eventuale trattativa, come in parallelo farà per Marco Brescianini, altro suo assistito che la Fiorentina segue da tempo.

Così come accadrà per Gianluca Gaetano. Anche lui è accostato alla Fiorentina e il suo agente, Mario Giuffredi, segue in prima persona già Palladino, Biraghi e Parisi: questo incoraggerebbe idealmente il raggiungimento di un'intesa. Infine - chiosa il giornale - torna di moda per i viola l'idea Moise Kean, già sondato nella sessione invernale di trattative: per l'ex PSG, in uscita dalla Juventus, si è mosso il Bologna e non è da escludere la destinazione araba