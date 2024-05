COR.SPORT, Viola a Cagliari per i tre punti e un record

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nonostante la finale di Atene aleggi sempre più frequentemente nella mente di tutti, la partita di oggi a Cagliari ha un valore inestimabile per Vincenzo Italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come tre punti colti stasera alla Unipol Domus significherebbero l'aritmetica certezza dell'Europa, con una speranza di un salto di qualità (la qualificazione in Europa League) ancora possibile e legata al piazzamento dell'Atalanta fresca di titolo europeo.

Italiano giocherà stasera anche per superare se stesso: a proposito di calcoli, stasera all'Unipol Domus la Fiorentina potrebbe già considerare il proprio lavoro in campionato migliore rispetto a quello dell’annata scorsa. Con una vittoria, infatti, Italiano raggiungerebbe quota 57 punti, cioè 4 in più di quanti ne aveva conquistati alla penultima giornata della Serie A 2022-2023. Potenzialmente la sua squadra sarebbe in grado di chiudere la stagione con appunto quattro lunghezze di vantaggio rispetto alla scorsa, perché battere anche l'Atalanta di Gian Piero Gasperini vorrebbe dire portarsi a 60 mentre il bottino completo nel giugno 2023 era di 56 punti.