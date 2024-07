COR.SPORT, Via al casting per il nuovo centrocampo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Completato - almeno momentaneamente - il reparto difensivo e quello offensivo, con gli acquisti di Pongracic-Valentini da una parte e Kean-Colpani dall’altra, per la Fiorentina è tempo di mettere le mani anche sul centrocampo. Il prescelto sembra essere diventato Tanner Tessmann, il cui prezzo, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è sceso a 5-6 milioni. La novità del momento è che i viola avrebbero riaperto i dialoghi con i lagunari formulando una prima offerta ufficiale per il classe 2001 che, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri (QUI la news) si sarebbe già mostrato propenso ad accettare il trasferimento a Firenze. L'ostacolo però, si legge sul giornale, è l'ingaggio, visto che la richiesta è nettamente superiore al mezzo milione percepito in arancioneroverde. Su di lui, dopo la trattativa sfumata con l’Inter, si sono fatte avanti anche Torino, Parma e Como.

Occhio anche allo statunitense Weston McKennie, ormai ai margini della Juventus di Thiago Motta. La Fiorentina l’ha inserito nella proprio casting, con gli uomini di mercato bianconeri che vorrebbero almeno 13 milioni di euro. Lo scoglio anche in questo caso è rappresentato dallo stipendio, perché il classe 1998 percepisce una cifra attorno ai 2,5 milioni ma nel caso in cui il negoziato entri nel vivo non è da escludere che la Juventus possa acconsentire di partecipare al pagamento del suo compenso, un po’ come accaduto l’anno scorso per Arthur Melo.

Le alternative, chiosa il giornale, restano quelle di Cesare Casadei e Sandi Lovric, su cui però resta molta distanza tra quanto chiede l’Udinese e quanto sarebbe disposta ad offrire la Fiorentina.