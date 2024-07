LOVRIC-FIORENTINA, C'È AMPIA DISTANZA TRA DOMANDA E OFFERTA. MA NUOVI CONTATTI IN PROGRAMMA

FirenzeViola.it

Il reparto di centrocampo è senza dubbio quello più scarno di elementi nella rosa della Fiorentina. Una porzione di campo che ha registrato diversi addii dalla gestione Italiano, vedendo partire capostipiti come Bonaventura ma anche ex prestiti come Arthur o Maxime Lopez. Ragion per cui la dirigenza viola sta tastando varie situazioni di mercato, una su tutte quella di Sandi Lovric. Non è una novità, lo sloveno è da tanto tempo un obiettivo concreto di Pradè e i rapporti del ds con l'Udinese sono allacciati da tempo, da quando il dirigente lavorava proprio in Friuli per i Pozzo.

C'è margine tra domanda e offerta

Non a caso i contatti per il centrocampista sono iniziati da settimane ma la distanza, ad oggi, è molto più ampia di quanto si percepisce. La Fiorentina si è spinta a circa 6 milioni di offerta, cifra considerata decisamente bassa dalla dirigenza bianconera, che fa di Lovric una valutazione ben più alta dei 12 milioni circolati finora in merito al giocatore. Ad ogni modo, dalla parte dei Pozzo, quei 12-13 milioni sono il tetto minimo da cui poter intavolare la trattativa, che può essere studiata a partire da quelle somme. Anche perché Lovric viene da un discreto biennio al Bluenergy Stadium e per la società è un elemento su cui far leva anche per il futuro. Oltre a ciò, il ragazzo non ha fatto eccessive pressioni nei confronti del club per giungere a una cessione, ma non si precluderebbe di certo una destinazione più appetita come quella di Firenze.

Aggiornamenti a breve, nuovi contatti

Nei prossimi giorni sono in programma altri contatti tra i dirigenti viola e i corrispondenti bianconeri per riparlare della questione, ma l'affare può prendere una piega positiva solo se la Fiorentina deciderà di alzare - e non poco - la sua offerta per il cartellino, altrimenti Lovric rimarrà solo un oggetto del desiderio per la rosa di Palladino.