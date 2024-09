COR.SPORT, Tra V.P. e mercato. Brekalo e Barak al Kasimpasa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio nelle sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina analizza la situazione legata agli ultimi colpi di mercato in uscita del club viola. La società gigliati infatti sta cercando di piazzare, dove la sessione di trattative è ancora aperta, alcuni esuberi, tra cui Brekalo e Barak. Per il croato è tutto fatto per il passaggio, in prestito con diritto di riscatto ai turchi del Kasimpasa. Probabilmente non sarà da solo perché Pradè e Goretti stanno trattando con la società di Istanbul anche per Antonin Barak. C'è ottimismo che il ceco possa seguire il croato sempre con la stessa formula. Sempre riguardo alle uscite da evidenziare l'interesse di un club egiziano per Sabiri.

Oggi intanto, nazionali a parte, la Fiorentina tornerà a lavorare, alle 10:00, al Viola Park. La prima situazione da correggere riguarda la difesa. Il nuovo sistema di Palladino non è stato recepito da alcuni interpreti, su tutti Pongracic, più abituato in una difesa a quattro, e Biraghi che in carriera ha sempre più offeso che difeso come esterno o come terzino di sinistra. A centrocampo il ruolo di regista sembrerebbe possa essere svolto per caratteristiche da Adli con un giocatore di sostanza come Bove al suo fianco. Gli interpreti però adesso non mancano con Mandragora, Richardson , che a ben impressionato in queste prime uscite, e anche Cataldi, subito titolare con il Monza. Davanti invece, oltre alle buone prestazioni di Kean e aspettando la forma migliore di Colpani, la speranza è che un po' di qualità venga portata da Gudmundsson.