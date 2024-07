COR.SPORT, Thorstvedt vicinissimo, 2 mln di forbice

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport-Stadio tocca anche il mercato della Fiorentina e dopo le conferme per l'arrivo di Nicolas Valentini in Toscana (il cui arrivo sarà a breve oppure a gennaio da svincolato), scrive che anche Kristian Thorstvedt è prossimo ad essere un nuovo acquisto viola. Il norvegese - si legge sul quotidiano - è atteso a breve, brevissimo, al Viola Park per aggregarsi al gruppo e dare più sostanza al reparto mediano di Palladino. La distanza col Sassuolo è di due milioni scarsi, oggi ci sarà un nuovo contatto per sbloccare il tutto così oppure trovando un’altra formula: che potrebbe essere prestito oneroso con diritto di riscatto.

Rimane poi viva la pista Aster Vranckx. Secondo il Corriere, l'interesse dei viola per il belga non è tramontato e dopo l'estate scorsa, sta andando avanti tuttora la trattativa per il centrocampista. Lunga perché dura da giorni, laboriosa perché è un calciatore che ha mercato, complicata perché il Wolfsburg chiede dodici-tredici milioni e non sentono ragioni di abbassare il prezzo (almeno sotto i dieci milioni) o di trovare formule sostitutive. Ma la questione va avanti.