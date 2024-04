COR.SPORT, Per sostituire Burdisso è pronto Macia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport - Stadio parla della futura rivoluzione in dirigenza per la Fiorentina con la quasi certa separazione con Nicolas Burdisso. L'obiettivo sarà dunque affiancare a Pradè un uomo di campo, capace di aiutare il ds nella ricostruzione della rosa. Il nome caldo sembra essere quello di Eduardo Macia, già visto in azione a Firenze dal 2011 al 2015 prima come collaboratore di Corvino e poi proprio come direttore tecnico a fianco di Pradé (CLICCA QUI per l'anticipazione).

Per l'altro candidato bisogna spostarsi di pochi chilometri da Firenze e guardare a Empoli, dove da dieci anni lavora (con ottimi risultati) Pietro Accardi: prima team manager, dal 2016 Ds del club azzurro, il 41enne palermitano negli anni è riuscito a scovare e valorizzare tanti talenti (uno degli ultimi, Parisi, poi passato proprio in viola) e potrebbe lasciare Empoli dopo la possibile terza storica salvezza consecutiva.