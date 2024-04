COR.SPORT, Ora 2 gare al Franchi: ma è un fattore?

FirenzeViola.it

Come scritto dal Corriere dello Sport-Stadio, tra lunedì e giovedì, nei match contro Genoa e Viktoria Plzen, la Fiorentina si gioca una grossa fetta del proprio futuro tra le mura amiche del Franchi. Non un vero fattore, scrive il quotidiano, dato che questa stagione l’impianto di Campo di Marte ha fatto sold out soltanto nella partita contro il Milan. Una gara che portò tanti tifosi allo stadio più per dare un ultimo saluto al direttore generale scomparso Joe Barone, più che per l’evento in sè. In generale, però, la percentuale di riempimento del Franchi, in questa stagione, è stata del 68%.

Solo cinque squadre in serie A hanno fatto peggio: Verona, Sassuolo, Empoli, Salernitana e Lazio. Un dato che, scrive il quotidiano, sarà destinato ad abbassarsi ulteriormente, sia perché la Fiorentina da qui a giugno non dovrà giocare più big match, sia per i lavori di ristrutturazione alla curva Ferrovia.