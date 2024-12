COR.SPORT, Le riserve dell'Empoli vincono a Firenze

FirenzeViola.it

Non era una partita come le altre, scrive il Corriere dello Sport in relazione a Fiorentina-Empoli. L’ha vinta l’Empoli ai rigori, ma dal campo del Franchi, dove tre giorni fa Edoardo Bove era crollato a terra, affioravano sensazioni contrastanti. Il sollievo perché quel ragazzo sta meglio, il dispiacere, la tristezza perché Edoardo ha visto la partita da un letto di ospedale. I viola hanno giocato perché lo ha voluto lui e hanno giocato per lui, per un giovanotto che trasuda vita e speranza, ma non sono riusciti a vincere per lui. Ai rigori hanno deciso la parata (su Ranieri) del giovanissimo Seghetti e l’esecuzione decisiva del miglior uomo di questo derby, Sebastiano Esposito.

Il Corriere dello Sport sottolinea il diverso approccio dei due allenatori nei confronti dell'ottavo di Coppa Italia: Palladino ha puntato sulla squadra titolare, la squadra del campionato, con solo Terracciano al posto di De Gea e Quarta al posto di Adli. Voleva la vittoria a tutti i costi. Il suo collega D’Aversa ha schierato invece riserve e giovani, sei empolesi sono nati dopo il 2000, età media di 23,4 anni, tre in meno della Fiorentina. Sono 'bastate' le seconde linee agli azzurri per regalarsi una storica vittoria ai rigori e i quarti di finale in cui affronteranno la vincente di Juventus-Cagliari.