COR. SPORT, Incontro Pezzella-Italiano: le ipotesi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si focalizza su German Pezzella, in scadenza coi viola nel 2022 e col quale ancora non è stata presa la decisione di chiudere i rapporti, anche se è difficile credere che qualcosa cambierà sul fronte rinnovo. Presto il giocatore incontrerà Italiano e gli scenari sono tre: prolungamento, col sì del calciatore, cessione, ma occorrerà un'offerta adeguata (niente svendite), accettare di andare in scadenza fissando un oiettivo comune nell'interesse della Fiorentina.