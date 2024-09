COR.SPORT, Gud entra e la ribalta con due scintille

FirenzeViola.it

"Da due scintille è nata la Fiorentina che ha spento una Lazio da poligono di tiro (20 conclusioni), meritevole di diverso destino. Palladino è entrato nella dimensione che cercava con un luminoso e focoso Gudmundsson più la difesa a 4, finalmente l'uomo e il copione perfetti. Ha cambiato nell'intervallo, sotto di un gol e sotto in campo. La Viola è diventata una squadra, ha rovesciato il sogno di Baroni che aveva preso l'abbrivio con Gila e si vedeva lanciato tra le stelle". Apre così Il Corriere dello Sport-Stadio il suo articolo di analisi al match della domenica pomeriggio tra Fiorentina e Lazio. In difficoltà, sia in fase offensiva che in fase difensiva, la Fiorentina nel consueto 3-4-2-1, rivitalizzata e propositiva nel nuovo 4-2-3-1 provato da Palladino nella ripresa. Match che è stato deciso da due rigori, segnati entrambi da Gudmundsson, entrambi concessi, per il secondo ci è voluto l'ausilio del Var, a causa di uno step on foot.

La gara l'ha cambiata Albert Gudmundsson. Il nuovo numero 10 viola, entrato nella ripresa, ha spaccato la partita non solo per i due rigori segnati ma anche perché tutte le azioni viola sono passate dai suoi piedi. La Lazio, che nel complesso ha calciato verso la porta di De Gea 20 volte, poteva anche vincerla nel finale se Guendouzi di testa non colpiva la traversa e se nel primo tempo l'estremo difensore spagnolo non avesse respinto come un muro tutte le conclusioni avversarie.