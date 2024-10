COR.SPORT, Fiorentina: Senza Kean la cura è Beltran?

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio analizza la situazione di Lucas Beltran. El Vichingo, forse già a partire dalla sfida di domani sera contro il San Gallo, sarà chiamato a sostituire prima Kean e poi, visto che il suo infortunio sembra avere tempi di recupero più lunghi, Gudmundsson. Lo stop dell'ex Juventus ha posto il questito se a gennaio non convenga adoperarsi per trovare una prima punta di scorta, ma la risposta prima la deve dare Beltran. L'ex River, dopo l'ottima prestazione di Lecce, in questi mesi deve dimostrare di avere ancora i numeri di quando giocava in Argentina.

Con Beltran in campo accanto a Kean da prima dell'infortunio del centravanti azzurro, in panchina a Lecce Palladino aveva il solo Kouame. Detto che il problema alla caviglia dell'ex Juventus non desta troppe preoccupazioni, il match contro il San Gallo di domani sera servirà a Palladino per studiare un piano B rispetto a Kean. Il problema è che nessuno in rosa ha caratteristicche simili a quelle dell'azzurro. L'argentino infatti, come dimostrato da quando è in Italia, si trova più a suo agio partendo da dietro, mentre l'ivoriano ha sempre avuto difficoltà ad essere decisivo in zona gol.