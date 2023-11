COR.SPORT , Fiorentina che tempo che fa

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport approfitta di questo periodo di pausa nazionali per fare un bilancio dell'andamento della Fiorentina, soffermandosi in particolare sul diverso rendimento dei viola tra primo e secondo tempo. La formazione di Vincenzo Italiano ha costruito quasi per intero la sua classifica nei primi quarantacinque minuti di gioco. La statistica più rilevante riguarda i gol segnati dai viola in queste prime frazioni, ovvero tredici. Solo il Milan è riuscito a tenere il passo del club toscano in Serie A. In una ipotetica classifica parziale legata solamente ai primi tempi infatti i viola sarebbero al quinto posto in solitaria. Diverso è invece il rendimento nelle seconde frazioni di gioco, con i viola che dal 46' al 90' minuto hanno segnato solamente sette reti. Nella classifica dei secondi tempi invece la Fiorentina sarebbe al dodicesimo posto.

I viola sono diventati una squadra abile ad approcciare le partite e che se riesce ad andare in vantaggio difficilmente poi non ottiene punti. Un rendimento diverso quindi dall'inizio della scorsa stagione, e molto simile invece alla prima Fiorentina targata Vincenzo Italiano del 2021-2022. Nella prima stagione a Firenze del tecnico nativo di Krlsruhe addirittura i viola erano quarti, insieme all'Atalanta, nella classifica dei primi tempi.