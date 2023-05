COR.SPORT, Dodo è il leader emotivo della squadra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de' Il Corriere della Sera ha dedicato un pezzo al terzino della Fiorentina Dodo. Il brasiliano è diventato il leader emotivo della squadra gigliata: magari non avrà più i capelli viola, dato che sono tornati biondi, ma con il suo sorriso e la sua battuta facile, riesce a far sciogliere tutti, Italiano compreso. Lo si è notato quando Dodo ha affermato di essere al 90 per cento, ma che per l'estate sarà al 100 per cento e il tecnico viola ha risposto di velocizzarsi perché la stagione sta finendo. "Quando sono arrivato qui ero in difficoltà e ciò mi dava fastidio. Ma tutto l’ambiente mi ha trasmesso fiducia" ha affermato il brasiliano. Anche Italiano ha affermato il ruolo di leader emotivo di Dodo: «Lui si esalta a correre avanti e indietro, la gente apprezza chi si sacrifica, chi fa una corsa in più. Sì, può essere un trascinatore». Inoltre, l'ex Shaktar ha portato anche un po' di esperienza internazionale: con 39 presenze e 2 gol nelle coppe e una semifinale di Europa League nel 2020 con lo Shaktar contro l'Inter.