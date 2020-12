COR. SPORT, Crisi del gol. Ma Prandelli cambia il trend

Se col Genoa la Fiorentina ha interrotto un digiuno da gol arrivato a toccare 489 minuti, per trovare una marcatura di un attaccante - scrive il Corriere dello Sport - c'è da tornare indietro addirittura al 2 ottobre. Ossia alla terza di campionato. Sono passati ben 648 minuti da quando Vlahovic batté a rete per ultimo là davanti, poi il deserto. Il reparto offensivo viola risulta il quinto peggiore del campionato, infatti è autore solo del 18% delle reti realizzate fin qui dalla squadra. Il prossimo avversario di Ribery & Co, l'Atalanta, va al doppio della velocità, con una media di 2 centri a gara. Da segnalare però che, prendendo in esame solo il periodo che ha visto Prandelli sulla panchina viola, le occasioni da rete sono quasi triplicate: dalle 3 col Benevento alle 8 col Genoa.