COR. SPORT, Col Guimarães serve la vittoria: ecco perché

Come ricorda nelle sue pagine il Corriere dello Sport, la sconfitta a Cipro rischia di pesare più del previsto: la Fiorentina, ancora non sicura del passaggio diretto agli ottavi di Conference League, si gioca tutto nella delicata trasferta contro il Vitoria Guimarães. Con il maxi-girone in bilico, ai viola basterebbe un pareggio per qualificarsi, ma la matematica non concede tregua. La vittoria eviterebbe il playoff di febbraio e scongiurerebbe il pericolo di incrociare il “mostro” Chelsea, primo del girone e favoritissimo per il trofeo.

I londinesi, quasi certi del primato, con i tre punti in Portogallo, resterebbero un ostacolo possibile solo in finale. Ora, però, la priorità è evitare sorprese a Guimarães: un risultato negativo potrebbe complicare il cammino europeo e lasciare i viola in una posizione scomoda.