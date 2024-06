COR. SPORT, Bonaventura, ore decisive: c'è ottimismo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Giacomo Bonaventura-Fiorentina è un matrimonio che può continuare. Lo scrive il Corriere dello Sport, che riporta come le due parti (dirigenza viola ed entourage del calciatore) si dovrebbero ritrovare nelle prossime ore, forse domani, per discutere il rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno .

Alla soglia dei 35 anni (da compiere il prossimo 22 agosto) l'ex Milan ha dimostrato di essere ancora fondamentale per una squadra che si rinnoverà profondamente e per questo Palladino ha dato il via libera alla trattativa per il rinnovo, che dovrebbe essere annuale con eventuale opzione per l'anno scucessivo; adesso per il 'sì, lo voglio' si dovrà attendere per forza ancora qualche giorno.