COR. SPOR., La Fiorentina e il duro problema del gol

Nell'edizione di oggi del Corriere dello Sport c’è un approfondimento del problema offensivo della Fiorentina, quello di un reparto che continua a non trovare la via del gol. Come spiega il quotidiano, mister Italiano ha scelto di battere una sola strada per risolvere la situazione: testa bassa e lavorare. Anche perché la stessa società viola ha ribadito come non ci sia alcun campanello d’allarme, gli acquisti estivi godono della fiducia necessaria e arriveranno a esprimersi al meglio.

Così la Fiorentina si ritrova per le mani un problema che fino a pochi mesi fa costituiva il fiore all’occhiello della squadra viola, ovvero il rendimento offensivo: prima della cessione di Vlahovic la media gol a partita degli uomini di Italiano era di 1.9. Mentre dalla cessione del serbo la media era scesa a 1.1, per arrivare in queste amichevoli estive a toccare addirittura quota 0.5 gol a gara.