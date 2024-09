COR.SERA, Provaci ancora Kean: "Ricambierò la fiducia"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A undici mesi dall’ultima partita da titolare (contro Malta nell'ottobre 2023) e a quattro anni dagli ultimi gol, una doppietta alla Lituania, Moise Kean è pronto a ricaricarsi sulle spalle il futuro attacco della Nazionale, per provare a riprendersi quel trono da baby fenomeno che lo aveva portato - nel marzo 2019 - a diventare il più giovane marcatore della storia dopo Bruno Nicolé a 19 anni e 23 giorni.

Lo scrive il Corriere della Sera, che sottolinea come a Parigi abbia avuto a disposizione pochi scampoli di partita, in quel Parco dei Principi che un po' a sorpresa riuscì ad incantare tra il 2020 e il 2021. I ricordi lasciati in terra Transalpina sono comunque positivi: lo dimostrano le parole avute con Mbappé al termine della gara e il fatto che una rivista come So foot abbia scritto che "solo Kean può risollevare le sorti dell'attacco azzurro". La nuova avventura alla Fiorentina sembra però aver restituito al calcio italiano, al tecnico viola Palladino e a Spalletti, un giocatore nuovo, più consapevole del tempo passato e di quello che verrà. E soprattutto più efficace sotto porta, con 3 gol in 5 partite, come nei giorni belli e spensierati delle prime convocazioni di Mancini o delle punzecchiature di Allegri. "Sono felice di aver fatto tutte queste esperienze, sia in positivo che in negativo — dice Moise — perché sento di avere imparato molto. Le parole di Spalletti mi caricano e adesso sta a me ricambiarne la fiducia".