COR.FIO., Una Viola senza pace in porta: i precedenti

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, alla luce del grave infortunio di Salvatore Sirigu, analizza questa mattina come siano troppo spesso cambiate le gerarchie in porta in casa Fiorentina a partire da inizio anno. Sembra davvero che quest’anno non ci sia serenità per chi deve difendere la porta, almeno a giudicare da quanto avvenuto anche a Rosati in estate e a Gollini. Mentre il terzo portiere era stato aggregato allo staff di Italiano l’avventura in viola di Gollini è andata ancora peggio, tra serate negative come a Istanbul e un rapporto mai decollato come confermano anche le recenti dichiarazioni al veleno. Vicende alle quali aggiungere pure l’addio del preparatore Porracchio, avvenuto più o meno a sorpresa, in un’annata complicata per tutti tranne che per Terracciano. Rimasto oggi unica garanzia in vista di un finale di stagione nel quale sperare di evitare ulteriori problemi.