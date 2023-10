COR.FIO., Una doccia gelata per le ambizioni dei viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle colonne del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio parla di "doccia fredda" per la Fiorentina: lo è il gol di Immobile al 95' del monday-night di ieri, "Una doccia gelata, come la pioggia che nel secondo tempo è caduta copiosa sull’Olimpico rendendo la partita ancora più intensa sotto il profilo fisico".

Un gol che condanna la Fiorentina proprio nel momento in cui il pareggio sembrava centrato. Un pari che sarebbe stato meritato e che invece svanisce col mani di Milenkovic che provoca il rigore poi trasformato dal capitano della Lazio. La doccia fredda, scrive Poesio, è soprattutto per le ambizioni dei viola: "oltre alla beffa finale, si sono visti anche scavalcare in classifica dall’Atalanta, scivolando così al sesto posto, con un solo punto di vantaggio dalla stessa Lazio. Lo scenario peggiore insomma, dopo che durante la sosta i giocatori e la società avevano cullato sogni di altissima classifica salvo ritrovarsi ora con un pugno di mosche in mano e due sconfitte consecutive che non sono proprio il massimo in vista della prossima gara contro la Juventus".