COR. FIO., Tra campo e mercato sembra di nuovo agosto

Come scrive questa mattina il Corriere Fiorentino, i viola sembrano tornati ad agosto. Non certo per la situazione di classifica, la Fiorentina al netto del periodo negativo è comunque sesta con una partita da recuperare, ma per il momento di flessione con la squadra che gioca male e non ottiene risultati, con un allenatore in difficoltà e con il mercato aperto. Partendo da Palladino, il tecnico campano, dopo aver incassato, seppur non pubblicamente, la fiducia della società, ha voglia di riprendere la marcia lasciata oltre un mese fa e adesso è alla ricerca di una soluzione sul campo. Dall'altra parte la società, che dopo il pareggio contro il Torino è rimasta in silenzio, proverà a dimostrare il suo appoggio all'allenatore attraverso il mercato.

Palladino, dopo l'innesto di Folorunsho, vorrebbe altri due rinforzi, un centrocampista fisico e di corsa e un esterno offensivo. Per la mediana il sogno si chiama Frendrup, mentre le alternative portano a Cristante e a Ndour, centrocampista classe 2004 del PSG in prestito al Besiktas. Problemi anche sul fronte esterno con Luiz Henrique che è diventato ufficialmente un giocatore dello Zenit San Pietroburgo e con il piano B, Dennis Man del Parma, che costa 20 milioni di Euro.