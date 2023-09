COR.FIO, Si ferma Nico. Ikone può essere la novità

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino si concentra sul possibile impiego di Jonathan Ikone nella partita di domani contro l'Udinese. Nico Gonzalez si ferma per un dolore all'addome, rimediato alla fine del primo tempo contro il Genk, ed è a forte rischio per la partita in programma domani alle 15 contro l'Udinese. Vincenzo Italiano può sperare però nel recupero di Ikone, fin qui fermo per un problema all'anca. Potrebbe essere lui la principale novità negli undici titolari, sostituendo l'argentino sulla corsia offensiva destra.