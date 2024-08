COR.FIO., Per la difesa spunta Demiral ma l'ingaggio...

FirenzeViola.it

Anche il Corriere Fiorentino questa mattina fa un punto sul mercato della Fiorentina. Per quanto riguarda le entrate, in particolar modo quelle relative al reparto difensivo, i viola continuano a valutare Andrea Carboni, che Palladino ha già avuto a Monza, oltre ad altri profili di maggiore esperienza come il croato Sutalo e il turco Demiral, ex Atalanta finito in Arabia all’Al Ahli la scorsa estate. Per quest'ultimo però il problema maggiore riguarda l'ingaggio monstre da 12 milioni che dovrebbe ampiamente decurtarsi se volesse tornare in Serie A.

Per quanto riguarda le possibili uscite, scrive il quotidiano, Pradè dovrà considerare anche eventuali offerte per Amrabat la cui permanenza è sì legata ai tempi sempre più stretti ma continua a non essere scontata, con il Napoli sempre alla finestra. Così come non scontata potrebbe essere quella di Kayode, richiesto dal Brantford in Premier League. Offerte dalla Premier anche per Ikoné, su cui ci sarebbero Wolves e Leicester, mentre per l'altro esubero della trequarti Brekalo si sono fatti vivi alcuni club di Serie A e il Celtic Glasgow.