COR.FIO., Palladino vs Fabregas: la meglio gioventù

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino concentra la sua attenzione sulla sfida in panchina tra Raffaele Palladino e Cesc Fabregas, i due tecnici più giovani della Serie A. 40 anni per Palladino, che ieri è stato premiato come al Gran Galà del calcio italiano come miglior giovane tecnico della stagione 23-24, e 37 per Fabregas che, dopo una carriera da calciatore in cui ha vinto tutto tra club e nazionale, ha iniziato il suo percorso da allenatore. Un percorso che è molto simile a quello intrapreso da Palladino. Entrambi infatti, poco dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, hanno iniziato ad allenare nel settore giovanile dell'ultimo club in cui hanno militato, il Monza per Palladino e il Como per Fabregas. Poco dopo però sono arrivati sulla panchina della prima squadra ottenendo risultati eccezionali, dalla doppia salvezza in serie A col Monza, alla promozione dalla serie B col Como.

A livello tecnico tattico, soprattutto dal momento della svolta con annesso cambio modulo di Palladino, Fiorentina e Como seguono due copioni diversi. I lariani tengono molto più il possesso del pallone, con scambi corti e precisi, mentre la Fiorentina è prima in Italia nella speciale graduatoria dei lanci lunghi. In poche parole si può dire come il Como rappresenti il tiki-taka applicato ad una squadra provinciale, mentre i viola siano espressione di un calcio più diretto e verticale. Per il momento, numeri alla mano, il modo di fare calcio di Palladino sembra più efficace. I gigliati infatti hanno segnato di più (25 reti) rispetto agli expected gol (21,81), mentre i lombardi con 13 reti all'attivo hanno segnato di meno rispetto alle attese (15,43). Vedremo domenica nel confronto tra la meglio gioventù chi avrà la meglio.