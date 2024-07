COR. FIO, Otto uscite e un risparmio di 20 milioni

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino si concentra sull'uscita di Nikola Milenkovic, a un passo dall'essere un nuovo difensore del Nottingham Forest, e nel farlo sottolinea un aspetto che ha contribuito alla riuscita dell'operazione. Perché, ormai non è un segreto, Commisso ha richiesto un taglio del monte ingaggi e quindi chi meglio del serbo, che a Firenze aveva un contratto fino al 2027 a 3,3 milioni netti a stagione. Richiesta accontentata. La sforbiciata è (quasi) completa. Dopo Arthur, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Maxime Lopez, Faraoni e Belotti se n’è andato anche Nikola Milenkovic con i suoi 3 milioni netti a stagione d’ingaggio e questo per la Fiorentina significa aver (drasticamente) ridotto il monte stipendi. Calcolatrice alla mano infatti, sono quasi 20 milioni di risparmio.

L’input arrivato dalla proprietà insomma è stato pienamente ricevuto e messo in pratica dai dirigenti anche se, il mercato in uscita, non è certamente finito. Gente come Ikoné e Nzola per esempio resta nella lista dei partenti anche se il prossimo potrebbe essere Kouame visto che per lui il Maiorca ha messo sul piatto una proposta da 7-8 milioni di euro.