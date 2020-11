COR.FIO., Ora il calendario fa paura: le nuove tappe

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino questa mattina si analizza quelle che saranno le prossime tappe della Fiorentina a livello di calendario, coi viola che dopo il tonfo interno di domenica contro il Benevento sono ora chiamati ad un pronto riscatto. E soprattutto a tenere a distanza la zona calda della classifica, distante solo 3 punti. Se l’impegno di domani in Coppa Italia appare tutto sommato ancora alla portata della Fiorentina (l'Udinese è reduce dalla faticosa vittoria sul Genoa) è in campionato che la classifica preoccupa e il calendario si fa più ostico. Anche senza Ibrahimovic infortunato, il Milan da affrontare domenica rappresenta l’ostacolo peggiore al momento visto il primo posto in classifica, mentre il successivo impegno con il Genoa al Franchi anticiperà un poker di sfide con squadre di medio-alta classifica. Nelle altre due trasferte in programma da qui alla sosta natalizia i viola affronteranno Atalanta e Juventus mentre in casa riceveranno Sassuolo e Verona, logico che il rischio di scivolare ancora in classifica esista. Esattamente come un anno fa la fragilità psicologica tiene la Fiorentina in bilico, a ridosso della zona salvezza e in balìa di paure che non riesce a superare.