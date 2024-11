COR.FIO., Nella notte delle streghe la viola vola tra le stelle

FirenzeViola.it

Nella notte delle streghe la Fiorentina ha deciso di salire sulla sua scopa e di volare lassù, in mezzo alle stelle. Apre così l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, evidenziando come nonostante la partita brutta, sporca e cattiva, è da vittorie come queste che si capisce se i sogni si possono trasformare in obiettivi. Un successo arrivato nonostante le assenze di Kean e Cataldi che porta la Fiorentina al terzo posto al pari dell’Atalanta, davanti alla Juventus e con l'Inter (seconda) appena due punti più su.

Nel primo tempo, sottolinea il quotidiano, la Fiorentina termina con oltre il 70% di possesso, e tre tiri in porta, il Genoa al 30%, ma con sei conclusioni. L’esatto contrario di quanto visto con la Roma. Il cambio che dà la svolta è l'ingresso di Adli, che porta qualità e verticalizzazioni. È proprio da una sua giocata che è nato lo 0-1. Dalla sua gestione del pallone, dalla ferocia di Gosens nel trasformare in gol il cross di Beltran e dalle super parate di De Gea nel finale è nata questa vittoria. Una di quelle che segnano la differenza tra una squadra immatura, e una pronta ad assecondare le proprie ambizioni. La differenza tra un campionato normale, e uno ad altissima quota.